Эбуэ Куасси: "Зальцбург" сейчас играет несколько иначе"

Полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зальцбурга" заявил, что первая игра сложилась удачно, потому что команда выполнила установку тренера, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игрок добавил, что в этом матче "Краснодар" также надеется показать хороший футбол и победить.

– Насколько вы уже привыкли к новому стадиону?

– Для меня это уже не новость. Мы давно здесь играем. Я рад, что нахожусь в "Краснодаре". Завтра надеемся показать хороший футбол и победить.

– Отсутствие нескольких игроков полузащиты вы сильно ощущаете?

– Это непросто иметь много травмированных, но есть главный тренер, который разбирается в этих вопросах и знает что делать. Надеюсь, завтра наш футбол сможет принести удовольствие болельщикам.

– Какие сильные и слабые стороны вы можете выделить у соперника?

– Особо ничего не изменилось. В первой игре мы выполнили установку тренера и победили. Да, игра будет сложнее, потому что "Зальцбург" сейчас играет несколько иначе, но мы хотим победить.