Эбуэ Куасси: "Не стал бы называть провалом вылет "Краснодара" из Лиги Европы"

Полузащитник "Селтика" и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси заявил, что его бывший клуб "Краснодар" в следующем сезоне сможет еще лучше выступить в Лиге Европы. 19-летний футболист играл за "Краснодар" в этом сезоне, провел в его составе 20 матчей, забил один мяч и отдал 2 голевые передачи.

– Вы следите за выступлениями "Краснодара"?

– Постоянно! Я смотрел матч Лиги Европы против "Фенербахче", когда "Краснодар" сумел пройти турецкую команду, - сказал Куасси. - Недавно, всего пару дней назад, видел игру против "Уфы". Также я слежу за командой и ее футболистами в социальных сетях.

– Что думаете по поводу вылета "Краснодара" из Лиги Европы?

– Я бы не стал называть это провалом. Команда смотрелась в турнире неплохо. Думаю, в следующем сезоне у нее есть шансы выступить еще лучше. "Краснодар" – совсем молодая команда, нужно немного подождать, набраться опыта. Если они будут продолжать в том же духе, то станут топовым клубом в России.