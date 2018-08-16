"Дзюбу не остановить!" Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующий раунд Лиги Европы

Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы. Сегодня петербургский клуб разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда этого турнира и прошел дальше по сумме двух встреч (8:5).
- Артема Дзюбу не остановить! Поздравляем "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы - это было потрясающе! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Арёма Дзюбу не остановить!!! ⛔– Сборная России (@TeamRussia) 16 августа 2018 г.
Поздравляем @zenit_spb с выходом в следующую стадию @EuropaLeague - это было потрясающе! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iXymeDVEDm
У Артёма Дзюбы сегодня хет-трик, а мог бы быть и покер. Но главное, что российская команда идет дальше! #ВпередРоссия pic.twitter.com/RmlA1wLtoj– Сборная России (@TeamRussia) 16 августа 2018 г.
Дзюба оформил в этой встрече хет-трик.