22:46 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Дзюбу не остановить!" Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующий раунд Лиги Европы


Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы. Сегодня петербургский клуб разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда этого турнира и прошел дальше по сумме двух встреч (8:5).

- Артема Дзюбу не остановить! Поздравляем "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы - это было потрясающе! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

 

Дзюба оформил в этой встрече хет-трик. 

Зенит - Динамо Мн

 

К комментариям
4
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита", "Уфы" и Слуцкого
Материалы других СМИ