"Дзюбу не остановить!" Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующий раунд Лиги Европы

Сборная России поздравила "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы. Сегодня петербургский клуб разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда этого турнира и прошел дальше по сумме двух встреч (8:5).

- Артема Дзюбу не остановить! Поздравляем "Зенит" с выходом в следующую стадию Лиги Европы - это было потрясающе! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

У Артёма Дзюбы сегодня хет-трик, а мог бы быть и покер. Но главное, что российская команда идет дальше! #ВпередРоссия pic.twitter.com/RmlA1wLtoj – Сборная России (@TeamRussia) 16 августа 2018 г.

Дзюба оформил в этой встрече хет-трик.