Дзюба! Заболотный!! Мевля!!! "Зенит" победил "Мольде"

"Зенит" на своем поле в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы одержал волевую победу над "Мольде" (3:1). На гол Эрика Хестада ответили Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля.
Ответная игра пройдет в Норвегии в четверг, 30 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мольде" (Норвегия) – 3:1 (0:1)
Голы: Хестад, 42 (0:1). Дзюба, 71 (1:1). Заболотный, 80 (2:1). Мевля, 90 (3:1).
"Зенит": Лунев, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Дзюба, Дриусси.
"Мольде": Линде, Габриэльсен, Реммер, Форрен, Хауген, Эурснес, Хуссейн, Сарр, Хестад (Эйкрем, 86), Холанд (Грегерсен, 78), Странн (Брустад, 74).
Предупреждения: Форрен, 30. Хестад, 38. Смольников, 61. Эрнани, 87.
Судьи: АЙТЕКИН, Байтингер, Фольтин (все - Германия).
23 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Лига Европы: календарь и результаты матчей
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/