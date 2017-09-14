Дзюба забил первый гол в сезоне после паса пяткой Кокорина

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил третий мяч питерцев в игре группового турнира Лиги Европы против "Вардара" – 3:0. Футболист отметился на 40-й минуте встречи после передачи пяткой от форварда Александра Кокорина.

Для Дзюбы этот гол стал первым в сезоне, а также 122-м в зачете "Клуба 100". До 35 голов на пару с Кокориным, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 23 мяча. На счету Кокорина 11 голов в сезоне.

Трансляция матча "Вардар" – "Зенит"