Дзюба забил первый гол в сезоне после паса пяткой Кокорина

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил третий мяч питерцев в игре группового турнира Лиги Европы против "Вардара" – 3:0. Футболист отметился на 40-й минуте встречи после передачи пяткой от форварда Александра Кокорина.
Для Дзюбы этот гол стал первым в сезоне, а также 122-м в зачете "Клуба 100". До 35 голов на пару с Кокориным, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 23 мяча. На счету Кокорина 11 голов в сезоне.
Трансляция матча "Вардар" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:3 39' Артём Дзюба pic.twitter.com/cZKYe1rLst– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Platinum1991
Наконец-то, дождались! Первый пошел и залетел в ворота Вардара! А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ! Поздравляем Артёма! Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается! Без игры и голов! Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне. Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам! Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний! А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита! Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром! Молодцы! Могут ведь, когда захотят. Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару. Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе. ВПЕРЁД Артём! ВПЕРЁД Александр!!! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!
23:15
serzheo
Если бы мне кто-то весной сказал, что Трудолюбивый Кока поделится мячем с Дзюбой, я рассмеялся бы в лицо.
23:04
NF
Ну хоть Кокорину теперь слегка меньше мучиться, забивая за двоих...
23:00
Andrey6201
Марибор=Вардар
22:57
Slim Taller
Не пожадничал,стремясь сделать хет-трик.Браво!
22:56
Andrey6201
Чуваки на Мариборе за два матча план-минимум выполнят, а потом начнут канючить у Газпрома по миллиону за каждый сверхплановый гол
22:56
capitan76
Здесь Кокорин реально крут!!!
22:53