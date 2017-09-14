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22:48 | Футбол — Лига Европы

Дзюба забил первый гол в сезоне после паса пяткой Кокорина

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил третий мяч питерцев в игре группового турнира Лиги Европы против "Вардара" – 3:0. Футболист отметился на 40-й минуте встречи после передачи пяткой от форварда Александра Кокорина.

Для Дзюбы этот гол стал первым в сезоне, а также 122-м в зачете "Клуба 100". До 35 голов на пару с Кокориным, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 23 мяча. На счету Кокорина 11 голов в сезоне.

Трансляция матча "Вардар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Platinum1991

Наконец-то, дождались! Первый пошел и залетел в ворота Вардара! А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ! Поздравляем Артёма! Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается! Без игры и голов! Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне. Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам! Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний! А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита! Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром! Молодцы! Могут ведь, когда захотят. Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару. Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе. ВПЕРЁД Артём! ВПЕРЁД Александр!!! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!

23:15

serzheo

Если бы мне кто-то весной сказал, что Трудолюбивый Кока поделится мячем с Дзюбой, я рассмеялся бы в лицо.

23:04

NF

Ну хоть Кокорину теперь слегка меньше мучиться, забивая за двоих...

23:00

Andrey6201

Марибор=Вардар

22:57

Slim Taller

Не пожадничал,стремясь сделать хет-трик.Браво!

22:56

Andrey6201

Чуваки на Мариборе за два матча план-минимум выполнят, а потом начнут канючить у Газпрома по миллиону за каждый сверхплановый гол

22:56

capitan76

Здесь Кокорин реально крут!!!

22:53