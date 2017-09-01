Дзюба включен в заявку "Зенита" на групповой турнир Лиги Европы

"Зенит"​ сформировал заявку для участия в групповом турнире Лиги Европы, информирует официальный сайт клуба. В список "А", который был направлен в УЕФА, вошли 25 футболистов. Напомним, что питерцы сыграют в группе L. Его соперниками станут "Русенборг", "Реал Сосьедад" и "Вардар".

Первый матч "Зенит" проведет на выезде против "Вардара". Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Заявка "Зенита":

вратари – Лунев, Лодыгин, Кержаков;

защитники – Анюков, Кришито, Иванович, Маммана, Мевля, Карпов, Новосельцев, Смольников, Терентьев, Жирков;

полузащитники – Ерохин, Краневиттер, Богаев, Нобоа, Кузяев, Паредес, Ригони, Шатов;

нападающие – Дриусси, Дзюба, Кокорин, Полоз.