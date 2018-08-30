Дзюба - в запасе "Зенита" на матч с "Мольде"

"Зенит" объявил состав на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". С первых минут встречу начнут нападающий Антон Заболотный и хавбек Леандро Паредес.

Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Анюков - Ерохин, Паредес, Дриусси - Кузяев, Заболотный, Эрнани.

Запасные: Лодыгин, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Мак, Дзюба, Оздоев.

Состав "Мольде": Линде - Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген - Хуссейн, Аурснес, Сарр, Хестад, Странд - Халанд.

Запасные: Краникс, Ссеванкамбо, Грегерсен, Айкрем, Мостром, Джеймс, Кибики.

Первый матч между этим клубами завершился победой петербуржцев со счетом 3:1.

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