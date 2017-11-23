19:55 | Футбол — Лига Европы

Дзюба - в атаке "Зенита" на матч с "Вардаром"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара". На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Лодыгин, Мевля, Терентьев, Ерохин, Маммана, Шатов, Нобоа, Жирков, Полоз, Дзюба, Ригони.

Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Зенит - Вардар

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tameronlan

Быть беде

20:39

spetrov

Питер, если откровенно, харош ерундой заниматься! Соберитесь! С таким-тио составом. Тем более "Вардар". Как наши парни в свое время выезжали (ролики в интернете найти можно). Надо дожать. :) Удачи вам.

20:14