Дзюба - в атаке "Зенита" на матч с "Вардаром"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара". На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Лодыгин, Мевля, Терентьев, Ерохин, Маммана, Шатов, Нобоа, Жирков, Полоз, Дзюба, Ригони.
Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитВардар! pic.twitter.com/grxiB0LYA1– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 ноября 2017 г.
tameronlan
Быть беде
20:39
spetrov
Питер, если откровенно, харош ерундой заниматься! Соберитесь! С таким-тио составом. Тем более "Вардар". Как наши парни в свое время выезжали (ролики в интернете найти можно). Надо дожать. :) Удачи вам.
20:14