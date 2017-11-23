Дзюба - в атаке "Зенита" на матч с "Вардаром"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара". На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Лодыгин, Мевля, Терентьев, Ерохин, Маммана, Шатов, Нобоа, Жирков, Полоз, Дзюба, Ригони.

Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.