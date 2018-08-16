Дзюба в 2018 году. 13 голов и 7 передач

В 19 матчах этого года Артем Дзюба, проведя на поле 1634 минут, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. На одно голевое действие нападающего сборной России уходит около 80 минут! (Алексей МОРОЗ)
ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ ДЗЮБЫ
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты
|
Голы
|
Передачи
|
04.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Ахмат (д)
|
1:0
|
90
|
0
|
1
|
09.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Амкар (г)
|
2:0
|
90
|
1
|
1
|
17.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Ростов (д)
|
2:2
|
90
|
2
|
0
|
31.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Динамо (г)
|
1:2
|
90
|
1
|
0
|
07.04.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Уфа (д(
|
2:1
|
90
|
0
|
0
|
14.04.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Краснодар (г)
|
0:3
|
90
|
0
|
0
|
22.04.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Зенит (д)
|
3:3
|
90
|
1
|
0
|
28.04.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Анжи (д)
|
2:1
|
90
|
0
|
0
|
06.05.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
ЦСКА (г)
|
0:6
|
90
|
0
|
0
|
13.05.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Локомотив (д)
|
2:0
|
90
|
1
|
1
|
30.05.2018
|
ТМ
|
Россия
|
Австрия (г)
|
0:1
|
18
|
0
|
0
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Сауд.Аравия (д)
|
5:0
|
20
|
1
|
1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Египет (д)
|
3:1
|
79
|
1
|
0
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Уругвай (д)
|
0:3
|
90
|
0
|
0
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Испания (д)
|
1:1 (пен. – 4:3)
|
65
|
1
|
0
|
07.07.2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Хорватия (д)
|
2:2 (пен. – 3:4)
|
79
|
0
|
1
|
29.07.2018
|
ЧР
|
Зенит
|
Енисей (г)
|
2:0
|
89
|
1
|
1
|
04.08.2018
|
ЧР
|
Зенит
|
Арсенал (д)
|
1:0
|
90
|
0
|
0
|
13.08.2018
|
ЧР
|
Зенит
|
Рубин (г)
|
1:0
|
84
|
0
|
1
|
16.08.2018
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Динамо Мн (д)
|
8:1 д.в.
|
120
|
3
|
0
Итого 1634 13 7