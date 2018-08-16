Дзюба в 2018 году. 13 голов и 7 передач

В 19 матчах этого года Артем Дзюба, проведя на поле 1634 минут, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. На одно голевое действие нападающего сборной России уходит около 80 минут! (Алексей МОРОЗ)

ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ ДЗЮБЫ

Дата Турнир Команда Соперник Счет Минуты Голы Передачи 04.03.2018 ЧР Арсенал Ахмат (д) 1:0 90 0 1 09.03.2018 ЧР Арсенал Амкар (г) 2:0 90 1 1 17.03.2018 ЧР Арсенал Ростов (д) 2:2 90 2 0 31.03.2018 ЧР Арсенал Динамо (г) 1:2 90 1 0 07.04.2018 ЧР Арсенал Уфа (д( 2:1 90 0 0 14.04.2018 ЧР Арсенал Краснодар (г) 0:3 90 0 0 22.04.2018 ЧР Арсенал Зенит (д) 3:3 90 1 0 28.04.2018 ЧР Арсенал Анжи (д) 2:1 90 0 0 06.05.2018 ЧР Арсенал ЦСКА (г) 0:6 90 0 0 13.05.2018 ЧР Арсенал Локомотив (д) 2:0 90 1 1 30.05.2018 ТМ Россия Австрия (г) 0:1 18 0 0 14.06.2018 ЧМ Россия Сауд.Аравия (д) 5:0 20 1 1 19.06.2018 ЧМ Россия Египет (д) 3:1 79 1 0 25.06.2018 ЧМ Россия Уругвай (д) 0:3 90 0 0 01.07.2018 ЧМ Россия Испания (д) 1:1 (пен. – 4:3) 65 1 0 07.07.2018 ЧМ Россия Хорватия (д) 2:2 (пен. – 3:4) 79 0 1 29.07.2018 ЧР Зенит Енисей (г) 2:0 89 1 1 04.08.2018 ЧР Зенит Арсенал (д) 1:0 90 0 0 13.08.2018 ЧР Зенит Рубин (г) 1:0 84 0 1 16.08.2018 ЛЕ Зенит Динамо Мн (д) 8:1 д.в. 120 3 0

Итого 1634 13 7