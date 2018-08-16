22:54 16 августа | Футбол — Лига Европы

Дзюба в 2018 году. 13 голов и 7 передач


В 19 матчах этого года Артем Дзюба, проведя на поле 1634 минут, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. На одно голевое действие нападающего сборной России уходит около 80 минут! (Алексей МОРОЗ)

ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ ДЗЮБЫ

Дата

Турнир

Команда

Соперник

Счет

Минуты

Голы

Передачи

04.03.2018

ЧР

Арсенал

Ахмат (д)

1:0

90

0

1

09.03.2018

ЧР

Арсенал

Амкар (г)

2:0

90

1

1

17.03.2018

ЧР

Арсенал

Ростов (д)

2:2

90

2

0

31.03.2018

ЧР

Арсенал

Динамо (г)

1:2

90

1

0

07.04.2018

ЧР

Арсенал

Уфа (д(

2:1

90

0

0

14.04.2018

ЧР

Арсенал

Краснодар (г)

0:3

90

0

0

22.04.2018

ЧР

Арсенал

Зенит (д)

3:3

90

1

0

28.04.2018

ЧР

Арсенал

Анжи (д)

2:1

90

0

0

06.05.2018

ЧР

Арсенал

ЦСКА (г)

0:6

90

0

0

13.05.2018

ЧР

Арсенал

Локомотив (д)

2:0

90

1

1

30.05.2018

ТМ

Россия

Австрия (г)

0:1

18

0

0

14.06.2018

ЧМ

Россия

Сауд.Аравия (д)

5:0

20

1

1

19.06.2018

ЧМ

Россия

Египет (д)

3:1

79

1

0

25.06.2018

ЧМ

Россия

Уругвай (д)

0:3

90

0

0

01.07.2018

ЧМ

Россия

Испания (д)

1:1 (пен. – 4:3)

65

1

0

07.07.2018

ЧМ

Россия

Хорватия (д)

2:2 (пен. – 3:4)

79

0

1

29.07.2018

ЧР

Зенит

Енисей (г)

2:0

89

1

1

04.08.2018

ЧР

Зенит

Арсенал (д)

1:0

90

0

0

13.08.2018

ЧР

Зенит

Рубин (г)

1:0

84

0

1

16.08.2018

ЛЕ

Зенит

Динамо Мн (д)

8:1 д.в.

120

3

0

Итого                                                                                               1634           13                7

Зенит - Динамо Мн

 

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