Дзюба сравнялся c Кокориным по голам в еврокубках

Артем Дзюба не реализовал пенальти и упустил возможность забить 50-й гол за "Зенит" во всех турнирах.

Тем не менее, форвард питерского клуба отметил другой юбилей, став всего пятым футболистом, забившим 20 голов за российские клубы в еврокубках. По результативности он сравнялся с Александром Кокориным, уступая лишь Вагнеру Лав, Александру Кержакову и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках