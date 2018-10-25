Дзюба сравнялся c Кокориным по голам в еврокубках

Артем Дзюба не реализовал пенальти и упустил возможность забить 50-й гол за "Зенит" во всех турнирах.
Тем не менее, форвард питерского клуба отметил другой юбилей, став всего пятым футболистом, забившим 20 голов за российские клубы в еврокубках. По результативности он сравнялся с Александром Кокориным, уступая лишь Вагнеру Лав, Александру Кержакову и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
|
|
|
ЛЧ
|
ЛЕ/КУ
|
КК
|
КИ
|
СК
|
Всего
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
58
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
|
30
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
67
|
7
|
21
|
-
|
-
|
-
|
28
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
30
|
16
|
7
|
-
|
-
|
-
|
23
|
Александр Кокорин
|
Динамо, Зенит
|
42
|
1
|
19
|
-
|
-
|
-
|
20
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
53
|
7
|
13
|
-
|
-
|
-
|
20
|
Саломон Рондон
|
Рубин, Зенит
|
38
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Халк
|
Зенит
|
41
|
13
|
5
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов
|
55
|
11
|
7
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
22
|
-
|
7
|
-
|
10
|
-
|
17
|
Андрей Аршавин
|
Зенит
|
65
|
2
|
15
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив, Сатурн
|
69
|
5
|
10
|
2
|
-
|
-
|
17
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
74
|
11
|
6
|
-
|
-
|
-
|
17