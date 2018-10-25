21:56 | Футбол — Лига Европы

Дзюба сравнялся c Кокориным по голам в еврокубках

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Артем Дзюба не реализовал пенальти и упустил возможность забить 50-й гол за "Зенит" во всех турнирах.

Тем не менее, форвард питерского клуба отметил другой юбилей, став всего пятым футболистом, забившим 20 голов за российские клубы в еврокубках. По результативности он сравнялся с Александром Кокориным, уступая лишь Вагнеру Лав, Александру Кержакову и Сейду Думбья. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

 

 

 

ЛЧ

ЛЕ/КУ

КК

КИ

СК

Всего

Вагнер Лав

ЦСКА

58

10

20

-

-

-

30

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

67

7

21

-

-

-

28

Сейду Думбья

ЦСКА

30

16

7

-

-

-

23

Александр Кокорин

Динамо, Зенит

42

1

19

-

-

-

20

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

53

7

13

-

-

-

20

Саломон Рондон

Рубин, Зенит

38

4

14

-

-

-

18

Халк

Зенит

41

13

5

-

-

-

18

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов

55

11

7

-

-

-

18

Олег Веретенников

Ротор

22

-

7

-

10

-

17

Андрей Аршавин

Зенит

65

2

15

-

-

-

17

Дмитрий Лоськов

Локомотив, Сатурн

69

5

10

2

-

-

17

Алан Дзагоев

ЦСКА

74

11

6

-

-

-

17
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