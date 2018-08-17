Дзюба ответил Лукашенко на слова о "распальцовке" "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что слышал выкрики болельщиков соперника. Также форвард поделился мнением о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что питерцы приехали в Минск на первую игру (0:4) "с распальцовкой".

Отметим, что согласно решению УЕФА, эта игра прошла без зрителей домашней команды. На 72-й минуте игры вторую желтую карточку получил хавбек сине-бело-голубых Леандро Паредес. После удаления аргентинца хозяева забили 6 мячей.

- Чувствовалось, что играли в меньшинстве?

– А еще я чувствовал, как минские болельщики меня там пытались что-то... Им тоже привет. Мяч в руках – ребята дали, сказали "Возьми". Не знаю, им ли забил третий или другим. Просто приятно. Наверное, никогда "Зенит" так не выигрывал в Лиге Европы.

– Как относитесь к словам Лукашенко?

– Не буду ничего говорить. Батьку мы уважаем. Он хороший. Белорусы наши братья. Почти каждому пожал руку. К ребятам претензий нет – они сражались. Были претензии немножко к болельщикам, что они там так раздухарились. Ну и фон такой был. Хорошо, что мы доказали – "Зенит" есть "Зенит". (Игорь НОВИКОВ)

В 4-м отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде". Первый матч состоится 23 августа, ответный 30-го числа. Жеребьевка группового турнира пройдет в Монако 31 августа.