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22:07 | Футбол — Лига Европы

Дзюба отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки. Опять

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).

– Артем, опять пирожки?

– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1).

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Митяй Антибомж

Клоун.

22:43

Производственник

wilde ================================================школьник

22:31

wilde

Предлагаю: а) именовать Дзюбушку в прессе - "Пирожок" б) кидать в Дзюбу пирожками в случае неудачной игры в) провести флэшмоб "дзюбазасуньпирожокв" - и наглядно показать в какие места Дзюба может засунуть свой пирожок...))

22:19

igogohruhru

Знал что ничего хорошего не услышит. А так все заранее подготовленные подколки и подковырки остались при так называемой прессе.

22:17

LemieuxMario

одно дупло ляпнуло а другое повторяет)))

22:17