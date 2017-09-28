Дзюба отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки. Опять

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).
– Артем, опять пирожки?
– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1).
Митяй Антибомж
Клоун.
22:43
Производственник
wilde ================================================школьник
22:31
wilde
Предлагаю: а) именовать Дзюбушку в прессе - "Пирожок" б) кидать в Дзюбу пирожками в случае неудачной игры в) провести флэшмоб "дзюбазасуньпирожокв" - и наглядно показать в какие места Дзюба может засунуть свой пирожок...))
22:19
igogohruhru
Знал что ничего хорошего не услышит. А так все заранее подготовленные подколки и подковырки остались при так называемой прессе.
22:17
LemieuxMario
одно дупло ляпнуло а другое повторяет)))
22:17