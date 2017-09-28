Дзюба отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки. Опять

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).

– Артем, опять пирожки?

– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1).

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"