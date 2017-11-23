21:30 | Футбол — Лига Европы

Дзюба не реализовал пенальти в матче с "Вардаром"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром". На 26-й минуте вратарь гостей отразил удар форварда.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний россиянин забил два гола. Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил о том, что Дзюба и Александр Кокорин на двоих должны забить 35 мячей. Кокорин с начала сезона поразил ворота соперника 17 раз.

Трансляция матча "Зенит" – "Вардар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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spyhanter

Бревно, оно и в Зените бревно.

22:14

sidnet78

пеналя не было

21:54

no myaso

чмо

21:53

igogohruhru

такой удар не может получиться случайно. очевидно знатный пенальтист это долго тренировал

21:44

shpasic

пирожки

21:35