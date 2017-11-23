Дзюба не реализовал пенальти в матче с "Вардаром"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром". На 26-й минуте вратарь гостей отразил удар форварда.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний россиянин забил два гола. Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил о том, что Дзюба и Александр Кокорин на двоих должны забить 35 мячей. Кокорин с начала сезона поразил ворота соперника 17 раз.

Трансляция матча "Зенит" – "Вардар"