Дзюба может пропустить матч с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после ничьей в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (1:1) сказал, что участие форварда Артема Дзюбы в воскресном матче чемпионата России с ЦСКА остается под вопросом.

– Вы дали отдохнуть Дзюбе и Ивановичу. Кузяев остался в запасе. Значит ли это, что вы все-таки держали в уме матч с ЦСКА и считаете его важнее игры с "Бордо"?

– У Дзюбы повреждение. Посмотрим, насколько серьезно его повреждение. Он не провел ни одной тренировки. А за Ивановичем мы очень внимательно следим. Мы решили его не ставить, потому что он очень устал. Он играет много, ему необходима была пауза. А мы всегда готовимся к следующему матчу. Начиная с этого момента готовимся к ЦСКА. ​(Гоша Чернов)​