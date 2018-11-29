Дзюба и Паредес - в старте "Зенита" на матч с "Копенгагеном"

"Зенит" и "Копенгаген" объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут в составе петербургского клуба встречу начнут нападающий Артем Дзюба и полузащитник Леандро Паредес.

Состав "Зенита": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев - Паредес, Дриусси, Эрнани - Мак, Дзюба, Ерохин.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Маркизио, Набиуллин, Оздоев, Заболотный, Маммана.

Состав "Копенгагена": Андерсен - Бенгтссон, Белланд, Вавро, Анкерсен - Холсе, Зека, Грегуш, Сков - Н'Дойе, Сотириу.

Запасные: Йоронен, Папагианнопулос, Квист, Томсен, Бойлесен, Винд, Фалк.

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