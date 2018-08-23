Дзюба и Лунев - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Мольде"

"Зенит" объявил стартовый состав на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". С первых минут встречу начнут нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев.

Состав "Зенита": Лунев - Анюков, Мевля, Иванович, Смольников - Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак - Дриусси, Дзюба.

Состав "Мольде": Линде, Хауген, Форрен, Реммер, Габриэльсен, Сарр, Хуссейн, Аурснес, Странд, Халанд, Хестад.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени