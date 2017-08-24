Дзюба и Краневиттер - в запасе "Зенита" на матч с "Утрехтом"

Стали известны составы "Зенита" и "Утрехта" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы. С первых минут в атаке петербургского клуба на поле появятся Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.

"Зенит": Лунев, Маммана, Смольников, Кришито, Иванович, Ерохин, Шатов, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси. Запасные: Лодыгин, Терентьев, Полоз, Краневиттер, Нету, Нобоа, Дзюба.

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Лееувин, Янссен, Браафхайд, ван де Стрек, Айюб, Эмануэлсон, Керк, Лабиад, Дессерс. Запасные: Марсман, ван дер Марел, Думич, ван дер Мер, Трупее, Баэбек, Гертлер.

Встреча состоится сегодня, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча. Напомним, что первая игра, проходившая в Голландии, завершилась победой хозяев – 1:0.