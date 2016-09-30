13:28 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Джорджевич получил травму колена?

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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0) получил травму колена, информирует vijesti.me. Более точная информация будет после того как форварду сделают рентген. Ранее главный тренер питерцев Мирча Луческу отметил, что у Джорджевича серьезная травма – игрок не может наступать на ногу. Напомним, что 22-летний черногорец был заменен на 67-й минуте встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Осакаровка

"Напомним, что 22-летний черногорец был заменен на 67-й минуте встречи." -------------==-------==---------------------- А не подскажете дорогой кем он был заменен? Ты матч то смотрел? Писака.

14:36

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