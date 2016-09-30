00:44 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Джон ван ден Бром: "Увидели разницу в классе между "Зенитом" и АЗ"

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Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром после поражения от "Зенита" (0:5) в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что между соперниками есть разница в классе. По словам ван ден Брома, АЗ по-прежнему рассчитывает на второе место в группе, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– После двух матчей у АЗ всего лишь одно очко. Как оцените ваши шансы на выход из группы?

– У нас впереди домашний матч против "Маккаби". Надеемся победить и вернуть себе шансы на второе место в группе.

– Кажется, ваша команда просто не была готова к игре с "Зенитом".

– Мы были хорошо готовы, но есть разница в классе между "Зенитом" и "АЗ". Сегодня мы ее увидели.

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