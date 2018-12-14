Джимми Бриан: "Бордо" может сожалеть только о первых матчах в Лиге Европы"

Нападающий "Бордо" Джимми Бриан не сожалеет по поводу того, как команда сыграла в последних матчах Лиги Европы. Французам не хватило победы над "Копенгагеном" (1:0) в заключительной игре группового турнира, чтобы выйти в плей-офф.

– Нам не стыдно за эту игру. Но о первых матчах мы можем сожалеть, – цитирует AFP Бриана. – Мы вылетели из турнира, но добились прогресса в игре. Это пригодится на будущее. Это хороший опыт для наших молодых игроков. Команда способна добиваться хороших результатов. Когда мы прикладываем совместные усилия, нам все по плечу.