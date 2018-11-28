Джихат Арслан: "Селезнев не входит в интересы "Акхисара"

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Будем играть с очень серьезным соперником, мы это понимаем, – отметил Арслан. – Для нас очень важен этот матч. "Краснодар" – организованная команда. Мы не получили желаемых результатов в Лиге Европы, и завтра будем играть в атакующий футбол, который нравится зрителям. Мы очень хорошо подготовились, и завтрашняя встреча, надеюсь, принесет положительные эмоции.

– В чем мотивация у вашей команды в оставшихся матчах?

– Будем играть в хороший футбол, нам терять нечего. В первую очередь, мы проявим уважение к сопернику. "Краснодар" этого заслуживает. Я уверен, он выйдет в следующую стадию Лиги Европы. Желаю ему удачи. Сколько будет турецких болельщиков? Заявок на посещение этого матча не приходило.

– Есть информация, что хорошо известный в России Евгений Селезнев переведен в дублирующий состав. Так ли это? Или он выйдет играть?

– Это очень хороший игрок, который достаточно давно в нашем клубе. У него нет профессионального отношения к делу, и скажу, что он не входит в интересы нашего клуба. Желаю ему удачи в новой команде. (Екатерина Потапова)