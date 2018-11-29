Джихат Арслан: "Акхисар" растерялся и пропустил два гола от "Краснодара"

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что его команда хорошо начала игру, но во тором тайме пропустила мяч в свои ворота и растерялась, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Хочу поздравить "Краснодар" с победой и пожелать удачи св дальнейшем, – отметил Арслан. – Был очень хороший футбольный праздник. В первом тайме мы показали тот футбол, который хотели. Но, к сожалению, во втором тайме все изменилось, и мы проиграли. В начале второго тайма "Краснодар" начал играть в более организационный футбол. Это связано и с тем, что Ари играл под нападающим. Мы пропустили гол, потом растерялись и пропустили еще один. Мы имели моменты, в концовке могли забить, но в итоге не реализовали хороший эпизод. Хочу поздравить свою команду, потому что у нас начале сезона были кадровые проблемы. У нас играют одни и те же футболисты, потому что состав не позволяет делать ротацию. В клубе есть определенные проблемы, поэтому я хочу поблагодарить игроков за проявленный характер.

– Почему "Акхисар" проиграл пять матчей в Лиге Европы? И как дела со здоровьем у Ману?

– Я очень доволен футболистами, все играют по максимуму. Но это Лига Европы, здесь должно быть хорошее планирование, а у нас проблемы с кадрами. Например, сейчас у нас защитники играют в полузащите и наоборот. Ману получил травму, и это для нас большая проблема. Игроков итак мало, будем думать, что делать.

– Насколько непривычно было выступать в условиях мороза?

– Да, было очень холодно, шел снег. Но я хочу поблагодарить руководство "Краснодара" за созданные условия, мы играли в тот футбол, который хотели.