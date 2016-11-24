Джесси Лингард: "Манчестер Юнайтед" важно взять реванш у "Фейеноорда"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" подчеркнул, что победа в этой встрече увеличит шансы "красных дьяволов" на выход в плей-офф турнира. По словам хавбека, манкунианцы нацелены взять реванш за поражение в первой игре (0:1).

- "Манчестер Юнайтед" перед матчем с "Фейеноордом" занимает неплохое место в группе, мы близки к верхней части, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Лингарда. - Одержав победу, мы увеличим собственные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Безусловно, нам это по силам, особенно играя дома. "Юнайтед" жизненно необходимо добиться положительного результата и взять реванш.