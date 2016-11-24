11:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Джесси Лингард: "Манчестер Юнайтед" важно взять реванш у "Фейеноорда"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом" подчеркнул, что победа в этой встрече увеличит шансы "красных дьяволов" на выход в плей-офф турнира. По словам хавбека, манкунианцы нацелены взять реванш за поражение в первой игре (0:1).

- "Манчестер Юнайтед" перед матчем с "Фейеноордом" занимает неплохое место в группе, мы близки к верхней части, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Лингарда. - Одержав победу, мы увеличим собственные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Безусловно, нам это по силам, особенно играя дома. "Юнайтед" жизненно необходимо добиться положительного результата и взять реванш.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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