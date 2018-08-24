Джеррард остался недоволен работой арбитра в матче с "Уфой"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Уфы" (1:0) признался, что остался недоволен работой польского арбитра Даниеля Стефански. По мнению специалиста, к его команде судья относился строже, чем к сопернику.

- Было пять или шесть нарушений, которые не свистнул арбитр, игроки "Уфы" намеренно грубили и не получали наказания, а двое из моих игроков при первом же нарушении получили желтые карточки, - цитирует The Herald Джеррарда. - Я удивлен. Обычно рефери работает лучше, чем это было сегодня. Но я не хочу подробно на это останавливаться - сейчас это не важно.