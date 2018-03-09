Дженнаро Гаттузо: "Знали, что "Арсенал" хочет ответить за неудачи"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (0:2) признал, что его команда допустила много ошибок. Также итальянец пообещал, что его команда сделает все для победы в ответном матче в Лондоне 15 марта.

– Мы знали, что это будет нелегкая игра, – приводит La Gazzetta dello sport слова Гаттузо. – "Арсенал" много проигрывал в последнее время, поэтому мы знали, что они хотят ответить. "Канониры" – качественная команда, но и "Милан" допустил слишком много ошибок. Сегодня они играли как команда, и они заслуживают этой победы.

Мы сделали слишком много ошибок, и это стоило нам игры. В Лондоне мы обязательно отдадим все, мы – "Милан", и мы должны уважать наши цвета. Мы имели моменты сегодня, но не удалось забить Это еще не конец, но нам будет очень тяжело.