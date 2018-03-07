Дженнаро Гаттузо: "По сравнению с Венгером, я - детский тренер"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала" призвал забыть неудачную серию лондонцев. Также итальянец отметил большой опыт главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

– Венгер много выиграл в своей карьере, он управляет одним клубом в течение 21-22 лет. Я еще в начале своего пути, – приводит Football Italia слова Гаттузо. – Я прошел через подобные матчи как игрок, но теперь все по-другому. По сравнению с Венгером, я еще детский тренер: я только начинаю, а он тренирует 30 лет.

"Арсенал" переживает непростой период, но у них отличные игроки и 18 голов в этой Лиге Европы. "Милан" очень уважает лондонцев.