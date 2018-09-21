Дженнаро Гаттузо: "Мне понравился настрой "Милана" на матч с "Дюделанжем"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Дюделанжем" (1:0) в Лиге Европы.

- Мне понравился настрой команды. Мы могли решить исход матча раньше, и нам было сложнее, чем я хотел бы, - цитирует специалиста Football Italia. - Но мы добились результата. Гол Игуаина? Мы рады за всех, а не только за Пипиту. У него было еще несколько моментов, он мог сделать хет-трик. В последнее время он играет больше в районе штрафной площадке, хотя в "Наполи" он намного чаще забивал возле ближней штанги и возле дальней. Надеюсь, наши соперники меня сейчас не слышат.

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