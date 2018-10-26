Дженнаро Гаттузо: "Мне нужно поговорить с игроками"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Бетиса" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:2) отметил, что ему нужно поговорить с игроками. По его словам, красно-черные плохо сыграли.

- Это было плохое выступление, - цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо. - Мы играли без всякой уверенности, парни не были расслаблены. "Бетис" полностью заслужил победу. Нужно поговорить с игроками. Уверен, что мы сможем понять, в чем проблема. В настоящий момент мы изо всех сил пытаемся найти решение.