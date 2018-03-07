Джакомо Бонавентура: "Милан" должен доказать, что сильнее "Арсенала"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала" отметил, что у его команда есть шанс на успех. Хавбек также добавил, что всех ожидает захватывающая игра.

– Это определенно одно из самых красивых противостояний, в которых я когда-либо принимал участие, – цитирует Sky Sport Italia Бонавентуру. – Это будет захватывающая игра, и мы действительно хотим пройти дальше. Мы верим, что у нас есть шанс на успех.

Трудно выделить кого-то одного в "Арсенале". Нет никакого страха, только уважение. "Арсенал" – команда с большой историей, но мы понимаем, что у нас нет права на ошибку. Мы просто должны доказать, что "Милан" сильнее своего соперника.