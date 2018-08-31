"Дюделанж" - первый клуб из Люксембурга, пробившийся в групповой турнир Лиги Европы

Люксембургский "Дюделанж" прошел румынский ЧФР (2:0, 3:2) в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы и установил историческое достижение. Он стал первым представителем Люксембурга, который будет участвовать в групповом турнире Лиги Европы.

Ранее в основной стадии Кубка УЕФА 1995/96 (без учета квалификации) играл люксембуршский "Авенир". В других случаях представители этой страны квалификацию еврокубков не проходили. Команда базируется в одноименном городе, население которого составляет около 20 000 человек.

Жеребьевка группового турнира начнется в 14.00 по московскому времени.