Два игрока сборной Ирана отстранены за матч против "Маккаби"

Иранские полузащитники "Паниониоса" Эхсан Хаджсафи и Масуд Шоджаеи отстранены от участия в матчах за национальную команду, информирует AFP. Игроки наказаны за участие в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива (0:1). При этом оба игрока отказались принять участие в первой встрече в Израиле, несмотря на штрафы и давление со стороны клуба.

– Шоджаеи и Хаджсафи больше нет места в сборной Ирана, так как они переступили красную черту своей страны. У них есть контракты с клубом и обязательства играть, но участвовать в матче с командой из этой страны… Это неприемлемо для иранского народа, – отметил заместитель министра спорта Ирана Мохаммад Реза Даварзани.