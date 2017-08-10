23:00 | Футбол — Лига Европы

Два игрока сборной Ирана отстранены за матч против "Маккаби"

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Иранские полузащитники "Паниониоса" Эхсан Хаджсафи и Масуд Шоджаеи отстранены от участия в матчах за национальную команду, информирует AFP. Игроки наказаны за участие в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива (0:1). При этом оба игрока отказались принять участие в первой встрече в Израиле, несмотря на штрафы и давление со стороны клуба.

– Шоджаеи и Хаджсафи больше нет места в сборной Ирана, так как они переступили красную черту своей страны. У них есть контракты с клубом и обязательства играть, но участвовать в матче с командой из этой страны… Это неприемлемо для иранского народа, – отметил заместитель министра спорта Ирана Мохаммад Реза Даварзани.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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staerswimmer23

Вообще-то теперь, как я понимаю, должны дисквалифицировать сборную Ирана.

23:07

grroznyi85

Мда. Политика и до футбола добралась...

23:02