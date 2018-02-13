Душан Анджелкович: "Знаю почти весь состав ЦСКА, "Црвене Звезде" предстоит сложный матч"

Защитник "Црвены Звезды" Душан Анджелкович перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА отметил, что хорошо знает состав соперника. 35-летний серб ранее играл за "Ростов" и "Краснодар".

– ЦСКА – очень стабильная команда, – цитируют "Известия" Анджелковича. – Сколько лет я выступал в России – армейцы никогда особо не менялись. Я знаю почти весь их состав, со всеми неоднократно встречался на поле. Нам предстоит сложный матч. У красно-синих серьезный подбор игроков, и они здорово взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, я думаю, "Црвена" имеет все шансы в предстоящей игре. В этом розыгрыше Лиги Европы мы уже доказывали, что можем добиваться результата в матчах с сильными соперниками. Армейцы часто выступают на еврокубковой арене, для нас же это первый выход в плей-офф за последние 25 лет. И это, конечно, добавляет мотивации. Мы верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше.

– Предполагалось, что матч пройдет без зрителей. Однако в последний момент УЕФА разрешил "Црвене" провести игру с болельщиками. Это поможет команде?

– Безусловно, для нас это очень-очень важно. Мы до последнего ждали и надеялись, что матч пройдет с болельщиками. Когда мы играем дома при поддержке 50 тысяч зрителей – это очень круто. Думаю, у нас на стадионе лучшая атмосфера в Европе. Надеюсь, арена будет полностью заполнена. С помощью наших болельщиков мы можем добиться результата.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.