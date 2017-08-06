Душан Анджелкович: "Краснодар" силен, они знают, как достичь результата"

Игрок "Црвены Звезды" Душан Анджелкович, выступавший ранее за "Краснодар", отметил, что краснодарцы – это команда топ-уровня. Клубы встретятся в плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Президент клуба не жалеет денег на "Краснодар", это делается для того, чтобы достичь топ-уровня, - цитирует Hot Sport Анджелковича. Клуб развивается в правильном направлении. Основы были заложены Славолюбом Муслиным, а следующие тренеры продолжают начатое. В клубе играют такие футболисты, как Жоаузинью, Гранквист, Мартынович, Газинский, Перейра, Лаборде. Они сильны и знают, как достигать результата.

Мы хотели, чтобы нам выпал "Брюгге" или "Аустрия". Фаворитом в нашем противостоянии будет "Краснодар", но нам будет сыграть в Сербии так, как мы играли в предыдущих матчах. В таком случае у нас будет шанс.