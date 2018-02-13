Душан Анджелкович: "Црвене Звезде" перед игрой с ЦСКА было очень полезно сыграть с "Зенитом"

Защитник "Црвены Звезды" Душан Анджелкович отметил, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА было полезно провести товарищескую встречу с "Зенитом". Сербская команда уступила сине-бело-голубым с минимальным счетом.
– Для "Црвены" было очень полезно перед матчем с армейцами сыграть с "Зенитом", – цитируют "Известия" Анджелковича. – У них очень сильный состав, и питерцев можно назвать одними из фаворитов Лиги Европы. Думаю, мы провели неплохую игру и смотрелись достойно на фоне такой серьезной команды.
– Как оцените перспективы "Зенита" в борьбе за чемпионство в РФПЛ?
– Им будет очень трудно. У них серьезные соперники в лице "Локомотива" и "Спартака". На данный момент назову "железнодорожников" фаворитами.
– Удалось пообщаться с кем-то из игроков "Зенита", с которыми вы пересекались в России?
– Конечно. Мы очень тепло побеседовали с Игорем Смольниковым и Александром Ерохиным. Они хорошие парни, и у меня с ними сложились отличные отношения.
Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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https://iz.ru/707817/sevastian-terletckii/andzhelkovich-verim-chto-mozhem-proiti-tcska