Душан Анджелкович: "Црвене Звезде" перед игрой с ЦСКА было очень полезно сыграть с "Зенитом"

Защитник "Црвены Звезды" Душан Анджелкович отметил, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА было полезно провести товарищескую встречу с "Зенитом". Сербская команда уступила сине-бело-голубым с минимальным счетом.

– Для "Црвены" было очень полезно перед матчем с армейцами сыграть с "Зенитом", – цитируют "Известия" Анджелковича. – У них очень сильный состав, и питерцев можно назвать одними из фаворитов Лиги Европы. Думаю, мы провели неплохую игру и смотрелись достойно на фоне такой серьезной команды.

– Как оцените перспективы "Зенита" в борьбе за чемпионство в РФПЛ?

– Им будет очень трудно. У них серьезные соперники в лице "Локомотива" и "Спартака". На данный момент назову "железнодорожников" фаворитами.

– Удалось пообщаться с кем-то из игроков "Зенита", с которыми вы пересекались в России?

– Конечно. Мы очень тепло побеседовали с Игорем Смольниковым и Александром Ерохиным. Они хорошие парни, и у меня с ними сложились отличные отношения.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.