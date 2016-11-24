Дубль Комличенко помог "Словану" разгромить "Карабах", "Фиорентина" вырвала победу у ПАОК

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Слован" разгромил "Карабах" со счетом 3:0. Дублем в составе чешского клуба отметился российский нападающий Николай Комличенко, арендованный у "Краснодара". В другой встрече ПАОК вырвал победу у "Фиорентины" – 3:2.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й

Группа J

"Слован" (Чехия) – "Карабах" (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

Голы: Вух, 11 (1:0). Комличенко, 57 – с пенальти (2:0). Комличенко, 63 (3:0).

"Слован": Дубравка, Покорны, Цоуфал, Бартошак, Вух (Блага, 90), Фолпрехт, Брейте, Карафиат, Шевчик (Навратил, 80), Экпай, Комличенко (Бартль, 86).

"Карабах": Шехич, Гусейнов, Аголли, Медведев, Дашдамиров, Мичел (Исмаилов, 52), Муарем (Рейналду, 60), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана, Ндлову.

Предупреждения: Мичел, 40. Комличенко, 45+1. Медведев, 56. Брейте, 75.

Судья: Юханнессон (Швеция).

24 ноября. Либерец. Стадион U Nisy.

"Фиорентина" (Италия) – ПАОК (Греция) – 2:3 (1:2)

Голы: Шахов, 5 (0:1). Джалма, 26 (0:2). Бернардески, 33 (1:2). Бабакар, 50 (2:2). Мендеш Родригеш, 90+3 (2:3).

"Фиорентина": Леццерини, Родригес, Астори, Томович, Милич (Кьеза, 51), Бадель, Весино, Кристофоро (Санчес, 66), Бабакар, Тельо (Иличич, 83), Бернардески.

ПАОК: Бркич, Креспо, Леовац, Леонарду, Варела, Шахов (Мистакидис, 83), Каньяс, Мендеш Родригеш, Цимирот, Джалма (Пелкас, 71), Кулурис (Тиам, 61).

Предупреждения: Креспо, 45. Леовац, 63. Пелкас, 85.

Судья: Клосснер (Швейцария).

24 ноября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.