Дубль Комличенко помог "Словану" разгромить "Карабах", "Фиорентина" вырвала победу у ПАОК

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Слован" разгромил "Карабах" со счетом 3:0. Дублем в составе чешского клуба отметился российский нападающий Николай Комличенко, арендованный у "Краснодара". В другой встрече ПАОК вырвал победу у "Фиорентины" – 3:2.
Лига Европы
Групповой турнир
5-й
Группа J
"Слован" (Чехия) – "Карабах" (Азербайджан) – 3:0 (1:0)
Голы: Вух, 11 (1:0). Комличенко, 57 – с пенальти (2:0). Комличенко, 63 (3:0).
"Слован": Дубравка, Покорны, Цоуфал, Бартошак, Вух (Блага, 90), Фолпрехт, Брейте, Карафиат, Шевчик (Навратил, 80), Экпай, Комличенко (Бартль, 86).
"Карабах": Шехич, Гусейнов, Аголли, Медведев, Дашдамиров, Мичел (Исмаилов, 52), Муарем (Рейналду, 60), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана, Ндлову.
Предупреждения: Мичел, 40. Комличенко, 45+1. Медведев, 56. Брейте, 75.
Судья: Юханнессон (Швеция).
24 ноября. Либерец. Стадион U Nisy.
"Фиорентина" (Италия) – ПАОК (Греция) – 2:3 (1:2)
Голы: Шахов, 5 (0:1). Джалма, 26 (0:2). Бернардески, 33 (1:2). Бабакар, 50 (2:2). Мендеш Родригеш, 90+3 (2:3).
"Фиорентина": Леццерини, Родригес, Астори, Томович, Милич (Кьеза, 51), Бадель, Весино, Кристофоро (Санчес, 66), Бабакар, Тельо (Иличич, 83), Бернардески.
ПАОК: Бркич, Креспо, Леовац, Леонарду, Варела, Шахов (Мистакидис, 83), Каньяс, Мендеш Родригеш, Цимирот, Джалма (Пелкас, 71), Кулурис (Тиам, 61).
Предупреждения: Креспо, 45. Леовац, 63. Пелкас, 85.
Судья: Клосснер (Швейцария).
24 ноября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
saiga
Дилетантство на сайте "С-Э" процветает! "Фиорентина" вырвала победу нал ПАОК, когда всё наоборот. Конечно - это неспорт-кибер, тут нужны спортивные, а не кибер-мозги.
23:37 24 ноября