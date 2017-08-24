Дубль Кокорина позволил "Зениту" выйти в групповой турнир Лиги Европы

"Зенит" обыграл "Утрехт" со счетом 2:0 в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В основное время на 9-й минуте забил Александр Кокорин. Лучший бомбардир петербургского клуба в этом сезоне забил решающий мяч в первом дополнительном тайме - отправив мяч в ворота грудью.
Таким образом, Кокорин забил 9 мячей в этом сезоне. Для 26-летнего игрока этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
Напомним, что в первой встрече петербургский клуб проиграл в гостях 0:1.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Зенит" (Россия) - "Утрехт" (Голландия) - 2:0 д.в. (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кокорин, 9 (1:0). Кокорин, 105 (2:0).
"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 89), Дриусси (Полоз, 73), Кокорин (Дзюба, 107).
"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Янссен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Марел, 75), Айюб, Эмануэлсон, ван де Стрек, Лабиад, Керк (Гертлер, 89), Дессерс.
Предупреждения: Шатов, 21. Паредес, 65. Лабиад, 65. Ерохин, 68. Кокорин, 105+1. Краневиттер, 115.
Судьи: Дель Серро Гранде. Альварес Кантон, Юсте Хименес (все - Испания).
24 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 49237 зрителей.
Первый матч: 0:1
Баск
Перед играми в ЛЧ в Москве образовался дефицит вазелина. После 5:1 в Питере его тоже нет.
22:44
Помпей
свинюхи как там на 10 месте?)))))ромб в сраке не жмёт?))))
22:44
Пиитерец
Окончательная котировка футболки Кокорина по итогам матча с Утрехтом 1100 евро. Международное рейтинговое агентство Мудис дает позитивный прогноз на дальнейший рост цены игрового доспеха лучшего бомбардира России.
22:44
Edmundo.Baldivieso
Питерцы молодцы, но и "Утрехт" понравился.
22:44
Rastan
А вот Кокорина, с победой! Жаль, что один из талантливейших российских игроков, наконец поймавший свою игру, оказался, в предверии ЧМ, в Аргентум-Филиале...
22:43
L Osokin
С победой!)
22:43
Spartak-Online1
Бакланы клюют не только крышу,но и очко Манчини.
22:43
Фрэнки четыре пальца
а по факту 2-1,честный ГОЛ у Утрехта украли.......
22:43
Помпей
пищевик то на этом этапе рогатку перед кипром раздвинул и в лохать отходов бухнулся спать)))
22:43
kb minsk
Хороший денек сегодня. Неплохая жеребьевка для Спартака и коней, Зенит и БАТЭ в ЛЕ, еще бы Краснодар не подкачал.
22:42
SpaMan
George81 А вообще Зенит команда для внутреннего пользования, в Европе неконкурентоспособна... 22:40 --- Как ты смеешь сомневаться!? Зенит это будущий фаворит и победитель всех известных еврокубков!
22:42
Mad Butcher
бомжебакланы забавные Денег халявных вбухивают и вбухивают, а по игре днище
22:42
Тарасено
Теперь по настоящему начинаю понимать и оценивать знаменитый месседж) Кокорин - реально молодец)
22:42
Pablo_75
"В угловой флаг затащить мяч и лечь там с ним или на него". ЧЕРДАНЦЕВ ГЕНИЙ.
22:42
passerby
.
22:42
olegdinaburg
15 минут хватило,чтобы понять почему Дзюбу не выпускают.
22:41
Помпей
Вопреки челдон сколько судье дали,что бы он 100% пенальти не поставил,иди кучуку гузло полижи)
22:41
ziggy1976
эх...не удержали, не подфартило...жаль...ну да ладно...значит все еще впереди)
22:40
George81
А вообще Зенит команда для внутреннего пользования, в Европе неконкурентоспособна...
22:40
Spartak-Online1
.
22:40
passerby
Игра получилась дерьмовой, но зато вспомнили как Дзюба в футбол играет. Аргентинцы выглядят на поле как будто делают одолжение и Зенит имеет хорошие результаты за счет игры россиян - Кокорина, Кузяева, Смольникова которые "убиваются" на поле...
22:40
grey174
Игра показала, что амбиции клуба пока значительно перевешивают возможности!!!
22:40
ЖарКонь
Манчини срочно до закрытия окна нужно прикупить пару-тройку аргов, а-то не потянут бакланы:)
22:40
vihaan ensimmäinen pä&
Ну как же без августовского валидола от Зенита?) Ребятам желаю сыграться как можно скорее, а Дзюба...пусть проявляет себя лучше в Локо. Это отрезанный ломоть уже, к сожалению. Есть уже 4 из 5. Удачи Краснодару!
22:39
Andrei777777
Зенит - с выходом в групповой этап ! Но , чтобы пройти далеко в ЛЕ , надо еще значительно прибавить .
22:39
Singbеrt7
Мои поздравления Зениту!
22:39
Spartak-Online1
А кто Манчини очко порвал?
22:39
George81
Кто бы мог подумать ещё месяц назад, что Зенит будет выезжать только благодаря Кокорину... А теперь что то случится с Кокориным Зенит посыпется...
22:38
SpaMan
SS-1525-Sergey Победа тяжёлая, чтобы выиграть Манчини пришлось преобразиться в настоящего "БОМЖа", порвал брючину. На зависть поросятам, которые на этой стадии обычно заканчивают играть в ЛЕ! 22:37 --- Бомжи на этой стадии только начали играть в ЛЕ))))
22:38
Главпивстрой
Валидол, конечно ;) Надо было не Дзюбу в концовке выпускать, а Толяна Тимощука ;) Был в 2014 похожий матч в квалификации, там тоже надо было отыгрываться с 0:1 в гостях, при счете 3:1 дома вышел Толян и игру засушил так, что мяч минут 15 не покидал центра поля.
22:38