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22:32 | Футбол — Лига Европы

Дубль Кокорина позволил "Зениту" выйти в групповой турнир Лиги Европы

Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Утрехт" - 2:0. Александр КОКОРИН празднует свой второй гол. Фото ФК "Зенит"
Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Утрехт" - 2:0. Александр КОКОРИН празднует свой второй гол. Фото ФК "Зенит"
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"Зенит" обыграл "Утрехт" со счетом 2:0 в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В основное время на 9-й минуте забил Александр Кокорин. Лучший бомбардир петербургского клуба в этом сезоне забил решающий мяч в первом дополнительном тайме - отправив мяч в ворота грудью. 

Таким образом, Кокорин забил 9 мячей в этом сезоне. Для 26-летнего игрока этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбойобозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Напомним, что в первой встрече петербургский клуб проиграл в гостях 0:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Зенит" (Россия) - "Утрехт" (Голландия) - 2:0 д.в. (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кокорин, 9 (1:0). Кокорин, 105 (2:0).

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 89), Дриусси (Полоз, 73), Кокорин (Дзюба, 107).

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Янссен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Марел, 75), Айюб, Эмануэлсон, ван де Стрек, Лабиад, Керк (Гертлер, 89), Дессерс.

Предупреждения: Шатов, 21. Паредес, 65. Лабиад, 65. Ерохин, 68. Кокорин, 105+1. Краневиттер, 115.

Судьи: Дель Серро Гранде. Альварес Кантон, Юсте Хименес (все - Испания).

24 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 49237 зрителей.

Первый матч: 0:1

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (56)
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Баск

Перед играми в ЛЧ в Москве образовался дефицит вазелина. После 5:1 в Питере его тоже нет.

22:44

Помпей

свинюхи как там на 10 месте?)))))ромб в сраке не жмёт?))))

22:44

Пиитерец

Окончательная котировка футболки Кокорина по итогам матча с Утрехтом 1100 евро. Международное рейтинговое агентство Мудис дает позитивный прогноз на дальнейший рост цены игрового доспеха лучшего бомбардира России.

22:44

Edmundo.Baldivieso

Питерцы молодцы, но и "Утрехт" понравился.

22:44

Rastan

А вот Кокорина, с победой! Жаль, что один из талантливейших российских игроков, наконец поймавший свою игру, оказался, в предверии ЧМ, в Аргентум-Филиале...

22:43

L Osokin

С победой!)

22:43

Spartak-Online1

Бакланы клюют не только крышу,но и очко Манчини.

22:43

Фрэнки четыре пальца

а по факту 2-1,честный ГОЛ у Утрехта украли.......

22:43

Помпей

пищевик то на этом этапе рогатку перед кипром раздвинул и в лохать отходов бухнулся спать)))

22:43

kb minsk

Хороший денек сегодня. Неплохая жеребьевка для Спартака и коней, Зенит и БАТЭ в ЛЕ, еще бы Краснодар не подкачал.

22:42

SpaMan

George81 А вообще Зенит команда для внутреннего пользования, в Европе неконкурентоспособна... 22:40 --- Как ты смеешь сомневаться!? Зенит это будущий фаворит и победитель всех известных еврокубков!

22:42

Mad Butcher

бомжебакланы забавные Денег халявных вбухивают и вбухивают, а по игре днище

22:42

Тарасено

Теперь по настоящему начинаю понимать и оценивать знаменитый месседж) Кокорин - реально молодец)

22:42

Pablo_75

"В угловой флаг затащить мяч и лечь там с ним или на него". ЧЕРДАНЦЕВ ГЕНИЙ.

22:42

passerby

.

22:42

olegdinaburg

15 минут хватило,чтобы понять почему Дзюбу не выпускают.

22:41

Помпей

Вопреки челдон сколько судье дали,что бы он 100% пенальти не поставил,иди кучуку гузло полижи)

22:41

ziggy1976

эх...не удержали, не подфартило...жаль...ну да ладно...значит все еще впереди)

22:40

George81

А вообще Зенит команда для внутреннего пользования, в Европе неконкурентоспособна...

22:40

Spartak-Online1

.

22:40

passerby

Игра получилась дерьмовой, но зато вспомнили как Дзюба в футбол играет. Аргентинцы выглядят на поле как будто делают одолжение и Зенит имеет хорошие результаты за счет игры россиян - Кокорина, Кузяева, Смольникова которые "убиваются" на поле...

22:40

grey174

Игра показала, что амбиции клуба пока значительно перевешивают возможности!!!

22:40

ЖарКонь

Манчини срочно до закрытия окна нужно прикупить пару-тройку аргов, а-то не потянут бакланы:)

22:40

vihaan ensimmäinen pä&

Ну как же без августовского валидола от Зенита?) Ребятам желаю сыграться как можно скорее, а Дзюба...пусть проявляет себя лучше в Локо. Это отрезанный ломоть уже, к сожалению. Есть уже 4 из 5. Удачи Краснодару!

22:39

Andrei777777

Зенит - с выходом в групповой этап ! Но , чтобы пройти далеко в ЛЕ , надо еще значительно прибавить .

22:39

Singbеrt7

Мои поздравления Зениту!

22:39

Spartak-Online1

А кто Манчини очко порвал?

22:39

George81

Кто бы мог подумать ещё месяц назад, что Зенит будет выезжать только благодаря Кокорину... А теперь что то случится с Кокориным Зенит посыпется...

22:38

SpaMan

SS-1525-Sergey Победа тяжёлая, чтобы выиграть Манчини пришлось преобразиться в настоящего "БОМЖа", порвал брючину. На зависть поросятам, которые на этой стадии обычно заканчивают играть в ЛЕ! 22:37 --- Бомжи на этой стадии только начали играть в ЛЕ))))

22:38

Главпивстрой

Валидол, конечно ;) Надо было не Дзюбу в концовке выпускать, а Толяна Тимощука ;) Был в 2014 похожий матч в квалификации, там тоже надо было отыгрываться с 0:1 в гостях, при счете 3:1 дома вышел Толян и игру засушил так, что мяч минут 15 не покидал центра поля.

22:38