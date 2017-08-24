Дубль Кокорина позволил "Зениту" выйти в групповой турнир Лиги Европы

"Зенит" обыграл "Утрехт" со счетом 2:0 в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В основное время на 9-й минуте забил Александр Кокорин. Лучший бомбардир петербургского клуба в этом сезоне забил решающий мяч в первом дополнительном тайме - отправив мяч в ворота грудью.

Таким образом, Кокорин забил 9 мячей в этом сезоне. Для 26-летнего игрока этот гол стал 84-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 26 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Напомним, что в первой встрече петербургский клуб проиграл в гостях 0:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Зенит" (Россия) - "Утрехт" (Голландия) - 2:0 д.в. (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кокорин, 9 (1:0). Кокорин, 105 (2:0).

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 89), Дриусси (Полоз, 73), Кокорин (Дзюба, 107).

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Янссен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Марел, 75), Айюб, Эмануэлсон, ван де Стрек, Лабиад, Керк (Гертлер, 89), Дессерс.

Предупреждения: Шатов, 21. Паредес, 65. Лабиад, 65. Ерохин, 68. Кокорин, 105+1. Краневиттер, 115.

Судьи: Дель Серро Гранде. Альварес Кантон, Юсте Хименес (все - Испания).

24 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 49237 зрителей.

Первый матч: 0:1

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"