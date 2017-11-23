Дубль Балотелли вывел "Ниццу" в плей-офф Лиги Европы

"Ницца" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Зюлте-Варегем" со счетом 3:1. Дубль оформил Марио Балотелли.
Французский клуб за тур до окончания группового турнира обеспечил себе второе место в группе и выход в плей-офф турнира.
Первым стал "Лацио". "Зюлте-Варегем" идет третьим, а "Витесс" замыкает таблицу.
Лига Европы
Группа K
"Ницца" (Франция) - "Зюлте-Варегем" (Бельгия) - 3:1 (2:0)
Голы: Балотелли, 5 - с пенальти (1:0). Балотелли, 31 (2:0). Хамалайнен, 81 (2:1). Тамез, 86 (3:1).
"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Ле Маршан, Бюрнер (Лусамба, 78), Суке, Плеа, Сери (Тамез, 74), Козьелло, Лис Мелу, Балотелли (Марлон, 85).
"Зюлте-Варегем": Бостин, Де Фаув, Уолш, Хамалайнен, Хейлен, Бодри, Де Пов (Кордаро, 78), Копман, Кастанос (Де Сарт, 46), Думбья (Шапонич, 79), Лейя Исека.
Судья: Банти (Италия).
23 ноября. Ницца. Стадион Allianz Riviera.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
SpaMan
Фурсенка!! Надо брать такую звезду!
23:26 23 ноября
Главпивстрой
Этот афроклоун еще не сторчался?!
23:08 23 ноября