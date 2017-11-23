Дубль Балотелли вывел "Ниццу" в плей-офф Лиги Европы

"Ницца" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Зюлте-Варегем" со счетом 3:1. Дубль оформил Марио Балотелли.

Французский клуб за тур до окончания группового турнира обеспечил себе второе место в группе и выход в плей-офф турнира.

​Первым стал "Лацио". "Зюлте-Варегем" идет третьим, а "Витесс" замыкает таблицу.

Лига Европы

Группа K

"Ницца" (Франция) - "Зюлте-Варегем" (Бельгия) - 3:1 (2:0)

Голы: Балотелли, 5 - с пенальти (1:0). Балотелли, 31 (2:0). Хамалайнен, 81 (2:1). Тамез, 86 (3:1).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Ле Маршан, Бюрнер (Лусамба, 78), Суке, Плеа, Сери (Тамез, 74), Козьелло, Лис Мелу, Балотелли (Марлон, 85).

"Зюлте-Варегем": Бостин, Де Фаув, Уолш, Хамалайнен, Хейлен, Бодри, Де Пов (Кордаро, 78), Копман, Кастанос (Де Сарт, 46), Думбья (Шапонич, 79), Лейя Исека.

Судья: Банти (Италия).

23 ноября. Ницца. Стадион Allianz Riviera.