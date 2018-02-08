Дрис Мертенс: "Наполи" хочет выиграть Лигу Европы"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отметил, что у него отличная команда с хорошими игроками. Форвард также добавил, что неаполитанцы хотят выиграть Лигу Европы.

- У нас отличная команда с хорошими игроками, и результаты не заставляют себя ждать, - цитирует Le Buteur Мертенса. - Мы лидируем в чемпионате, и нам удается держать планку.

Мы сожалеем о нашем вылете из Лиги чемпионов, но у нас все еще есть Лига Европы, и мы хотим выиграть этот трофей.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Наполи" сыграет с "Лейпцигом".