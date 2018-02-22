23:04 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Драки в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Уникальное видео "СЭ"

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На улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" произошли беспорядки.

Как сообщалось ранее, фанаты красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Около арены болельщики стали использовать пиротехнику. Затем вокрестностях стадиона прозошли стычки между фанатами российского и испанского клубов.

"СЭ" представляет уникальное видео произошедшего.

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Трансляция матча "Атлетик" - "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PallMall

Говорят, что где-то на Дальнем Востоке людей не хватает...

23:26 22 февраля

mishel1983

Пока видео интересней,чем матч))

23:20 22 февраля

GoaLapagosS

ПО-ДЛИННЕЕ ВИДОСА НЕ НАШЛОСЬ?

23:15 22 февраля

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