Драки в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Уникальное видео "СЭ"

На улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" произошли беспорядки.

Как сообщалось ранее, фанаты красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Около арены болельщики стали использовать пиротехнику. Затем вокрестностях стадиона прозошли стычки между фанатами российского и испанского клубов.

"СЭ" представляет уникальное видео произошедшего.

Ранены полицейский и фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

Трансляция матча "Атлетик" - "Спартак"