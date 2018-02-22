Драки в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Уникальное видео "СЭ"

На улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" произошли беспорядки.
Как сообщалось ранее, фанаты красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Около арены болельщики стали использовать пиротехнику. Затем вокрестностях стадиона прозошли стычки между фанатами российского и испанского клубов.
"СЭ" представляет уникальное видео произошедшего.
Ранены полицейский и фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
PallMall
Говорят, что где-то на Дальнем Востоке людей не хватает...
23:26 22 февраля
mishel1983
Пока видео интересней,чем матч))
23:20 22 февраля
GoaLapagosS
ПО-ДЛИННЕЕ ВИДОСА НЕ НАШЛОСЬ?
23:15 22 февраля