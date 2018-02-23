Дорус де Врис: "Знал, что Кузяев хорошо бьет издалека"

Вратарь "Селтика" Дорус де Врис признался, что допустил ошибку в эпизоде с голом Далера Кузяева в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (0:3). Также он отметил, что шотландцы плохо играли в первом тайме.

– Чего не хватило "Селтику"?

– К сожалению, мы не смогли создать те голевые моменты, которые удались нам в первом матче. Играть сегодня было сложнее.

– Что произошло во время второго гола "Зенита"?

– Я знал, что этот игрок (Кузяев. – Прим. "СЭ") хорошо бьет издалека, но в том моменте сначала дернулся вправо, и только потом понял, что мяч пошел левее. Если бы я остался на месте, взял бы удар. Но лишнее движение меня подвело.

– Команда не теряла надежду при счете 0:2 и 0:3?

– Даже когда мы пропустили второй гол, знали – все в наших руках, всего один точный удар, и все изменится. Но в первом тайме нам не хватило настойчивости, не получалось обострять игру. Во втором мы действовали лучше, но этого было мало. (Егор БЫЧКОВ)