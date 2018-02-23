Дорус де Врис: "Зенит" сегодня надежно сыграл в обороне – в итальянском стиле"

Вратарь "Селтика" Дорус де Врис отметил игру соперника в защите после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (0:3). Также он отметил, что атмосфера на стадионе в Санкт-Петербурге уступает поддержке шотландцев в Глазго.

– После встреч с "Зенитом" вы можете назвать петербуржцев фаворитами Лиги Европы?

– Если честно, я не большой знаток европейского футбола. Сейчас в турнире остались самые сильные команды – посмотрим, кто дойдет до финала.

– Как вы считаете – "Зенит" играет скорее в английском стиле или итальянском?

– То, что соперник показал сегодня, надежно сыграв в обороне, говорит в пользу итальянского стиля. Команды Манчини действуют похожим образом – помню, как мы играли с его "Ман Сити", англичане тоже здорово оборонялись.

– Сравните поддержку болельщиков в Санкт-Петербурге и Глазго.

– На нашем стадионе невероятная атмосфера, это всегда дополнительная помощь и поддержка. Здесь отличная арена, классные фанаты, но должен быть честным – они не устрашают так, как трибуны в Глазго. (Егор БЫЧКОВ)