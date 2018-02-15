Дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Аталанты", Зальцбург" спасся в матче с "Реал Сосьедад"

Дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Аталанты" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 3:2. Победный гол в компенсированное время провел Миши Батшуайи.

"Реал Сосьедад" упустил победу над "Зальцбургом" – 2:2. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Такуми Минамино.

Ответные матчи пройдут 22 февраля.

Лига Европы – 2017/2018

1/16 финала

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Зальцбург" (Австрия) – 2:2 (0:1)

Голы: Оярсабаль, 27 – в свои ворота (0:1). Одриосола, 57 (1:1). Янузай, 80 (2:1). Минамино, 90+4 (2:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено (Элустондо, 76), Льоренте, Одриосола, Родригес, Прието, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 46), Оярсабаль, Баутиста (Агиррече, 68).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью (Понграчич, 71), Чалета-Цар, Лайнер, Ябо (Минамино, 76), Самассеку, Шлагер, Айдара, Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 46).

Предупреждения: Рульи, 28. Ильярраменди, 36. Морено, 41. Хван Хи Чхан, 41. Рамалью, 60. Самассеку, 62. Прието, 72. Ябо, 74. Чалета-Цар, 79. Элустондо, 83. Даббур, 83.

Судья: Мэдден (Шотландия).

15 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

"Боруссия Д" (Германия) – "Аталанта" (Италия) – 3:2 (1:0)

Голы: Шюррле, 30 (1:0). Иличич, 51 (1:1). Иличич, 56 (1:2). Батшуайи, 65 (2:2). Батшуайи, 90+1 (3:2).

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кастро, Ройс (Гетце, 62), Вайгль (Дахуд, 81), Пулишич (Исак, 85), Шюррле, Батшуайи.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой, Кальдара (Паломино, 85), Иличич (Петанья, 89), Кристанте, де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес (Гозенс, 76).

Предупреждения: Вайгль, 24. Кристанте, 26. Пищек, 34. Шюррле, 58. Хатебур, 58. Батшуайи, 83.

Судья: СТЕФАНСКИ (Польша).

15 февраля. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк".