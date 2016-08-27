20:44 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Доменико Кришито: "Зенит" должен добираться до финала Лиги Европы"

0
0
0

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) отметил, что команда одержала заслуженную победу, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также итальянец высказал мнение, что группа питерцев в Лиге Европы, где им будут противостоять "Маккаби" из Тель-Авива, АЗ и "Дандолк", достаточно ровная.

– Мы одержали заслуженную победу, – сказал Кришито. – Игра была тяжелой, но нам были нужны эти три очка. Конечно, я очень доволен, что отметился голом, ведь мне нечасто представляется возможность забить. Отдельно поблагодарю Сашу Кержакова за голевой пас.

– Сейчас в чемпионате наступит двухнедельный перерыв. Это на руку "Зениту"?

– Это непринципиально. Нам дали три выходных, после чего мы вернемся к тренировкам и сконцентрируемся на Лиге Европы.

– Что вы можете сказать о соперниках по групповому этапу?

– Группа ровная, но мы – "Зенит" и должны из нее выходить и добираться до финала Лиги Европы.

– На этой неделе появились слухи о вашем возможном переезде в Италию. Вы останетесь в "Зените"?

– Посмотрим, что произойдёт в ближайшие четыре дня.

Опрос

Как "Зенит" и "Краснодар" выступят в Лиге Европы?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур
Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги Европы для "Зенита" и "Краснодара"

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ