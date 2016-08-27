Доменико Кришито: "Зенит" должен добираться до финала Лиги Европы"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) отметил, что команда одержала заслуженную победу, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также итальянец высказал мнение, что группа питерцев в Лиге Европы, где им будут противостоять "Маккаби" из Тель-Авива, АЗ и "Дандолк", достаточно ровная.

– Мы одержали заслуженную победу, – сказал Кришито. – Игра была тяжелой, но нам были нужны эти три очка. Конечно, я очень доволен, что отметился голом, ведь мне нечасто представляется возможность забить. Отдельно поблагодарю Сашу Кержакова за голевой пас.

– Сейчас в чемпионате наступит двухнедельный перерыв. Это на руку "Зениту"?

– Это непринципиально. Нам дали три выходных, после чего мы вернемся к тренировкам и сконцентрируемся на Лиге Европы.

– Что вы можете сказать о соперниках по групповому этапу?

– Группа ровная, но мы – "Зенит" и должны из нее выходить и добираться до финала Лиги Европы.

– На этой неделе появились слухи о вашем возможном переезде в Италию. Вы останетесь в "Зените"?

– Посмотрим, что произойдёт в ближайшие четыре дня.