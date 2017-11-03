Доменико Кришито: "После пропущенного мяча немного упали духом, но в итоге справились"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что команда должна учиться на своих поражениях и больше работать над собой. Также футболист заявил, что "Зенит" должен выигрывать чемпионат России в этом сезоне.
– После серии ничьих и поражений каждый матч очень сложный. Мы создали очень много моментов, старались не давать сопернику делать то же самое у наших ворот. После пропущенного мяча немного упали духом, но в итоге справились и сравняли счет.
– Как вы оцените нынешнюю ситуацию, учитывая, что довольно долго не удается победить?
– Ситуация в команде хорошая. Все должны учиться на поражениях, смотреть в одну сторону, стараться работать над собой. У нас очень хорошая команда. Я считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат.
– Если говорить о втором тайме, то почему не удалось подавить соперника?
– Скорее всего, это можно объяснить только невезением. Мы уверенно владели мячом, создали много моментов, которые, к сожалению, не удавалось реализовать. Думаю, это пройдет, так что скоро мы будем забивать и выигрывать.
– Гол, забитый на последних минутах, – это большая доля позитива на будущее?
– Конечно. Мысленно сказал себе: "Наконец-то!". Надеюсь, сейчас мы снова будем побеждать.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-03-domeniko-krishito-posle-propushchennogo-myacha-upali-dukhom-no-v-itoge-spravilis-i-sravnyali-schet.htm