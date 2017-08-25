Домагой Вида: "Киевскому "Динамо" нужно забыть о "Маритиму" и смотреть вперед"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида после победы над "Маритиму" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы рассказал о целях, поставленных перед командой. Также 28-летний хорват отметил, что его будущее в команде зависит от президента клуба Игоря Суркиса.

- Конечно, мы довольны, что прошли дальше, поздравляю всех с этим, все футболисты молодцы, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Виды. - Большое спасибо зрителям за то, что поддерживали нас на протяжении всего матча.

- Сегодня фланговые защитники играли на немного непривычных позициях, для вас это имело какое-то значение?

- Это абсолютно нормально, в свое время и я играл слева. Главное, что вся команда действовала хорошо и показала результат, добившись победы. Жаль, конечно, что пропустили, но самое главное, что прошли дальше.

- После первого матча на выезде сделали правильные выводы?

- Считаю, мы и там хорошо играли, создали очень много моментов, в частности, хороший шанс был у Мбокани, но закончили 0:0. Важно, что не пропустили. Не стоит уже возвращаться назад. Теперь готовимся к матчам чемпионата и сборной. Нужно уже забыть о "Маритиму", смотреть вперед. Наша цель – стать чемпионами Украины

- Много слухов о вашем возможном уходе из "Динамо"…

- У меня еще действующий контракт с "Динамо", а через пару дней посмотрим, что будет. Все зависит от президента.