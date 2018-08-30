Дмитрий Живоглядов: "Уфе" понравились еврокубки"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс" отметил, что команду подвела реализация. "Рейнджерс" по сумме двух матчей вышел в групповой турнир Лиги Европы.

– После первой красной карточки продолжали гнуть свою линию, – отметил Живоглядов. – Удача была не на нашей стороне, сколько было моментов, сами не реализовали их, все огорчены. Нужно было что-то другое в игре, возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно.

Болельщикам огромное спасибо, чувствовалась их поддержка, гнали нас все 95 минут, очень благодарны им. Хотелось бы от чистого сердца им пожелать, чтобы продолжали в том же духе, а мы будем радовать их своей игрой и победами.

– Насколько будет тяжело перестроиться после такого эмоционального матча на чемпионат России?

– На два фронта играли, постараемся скорее забыть, уже в воскресенье у нас игра. Будем в полной боевой готовности, потому что нас это подкосило, надо подниматься в таблице, будем набирать свои очки и стремиться вперед. Всем понравился тот путь, который мы прошли, никому не хотелось заканчивать.

– Почему так несобранно начали первый тайм?

– Я бы так не сказал. Пропустили, так получилось, футбол тем и интересен. Будем разбираться, что случилось в первые 15 минут. Все обязательно исправим.

– Как лучше сновать попасть в еврокубки – через кубок или чемпионат?

– У нас задачи как в том году, идти от игры к игре, без разницы как попадем, через кубок или чемпионат, главное попасть. (Иван УРАЛЬСКИЙ)