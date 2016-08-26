Дмитрий Воробьев: "Очень хотелось забить в дебютном матче за "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев позитивно оценил свой дебют за основной состав команды, который случился в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Партизани" (0:0). Россиянин вышел на поле на 64-й минуте игры, заменив форварда Ари.

"Только вышел и почти сразу получил желтую карточку, - приводит ТАСС слова Воробьева. - Арбитр счел, что я совершил фол. Также у меня было два хороших момента, которые я не реализовал, а мне, конечно, очень хотелось забить в дебютном матче, это было бы просто замечательно. Но в целом дебют прошел хорошо".

"Когда летел в Албанию, предполагал, что будет шанс выйти на поле, обдумывал, как буду играть, если это случится. И сегодня тренер сказал мне, что я, возможно, выйду (на поле - Прим. "СЭ"). Соперник начал игру довольно агрессивно, прессинговал. Не все у нас получалось, но теперь мы - в групповом турнире Лиги Европы, так что все здорово", - сказал форвард.

"Я уже семь лет в "Краснодаре". Выйти за основной состав в официальном матче было моей мечтой", - заявил нападающий. По словам форварда, президент "Краснодара" Сергей Галицкий часто посещает тренировки детских команд. "Он всех воспитанников академии знает поименно, разговаривал ли он когда-нибудь со мной? Да, конечно", - сказал Воробьев.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу в Монако. Воробьев хотел бы, чтобы "Краснодару" попались интересные и сильные соперники.

По словам игрока, в зарубежных чемпионатах он симпатизирует английскому "Манчестер Сити", в особенности аргентинскому нападающему Серхио Агуэро. Но если противником "Краснодара" в Лиге Европы станет принципиальный соперник "Сити" - "Манчестер Юнайтед" - он бы с удовольствием сфотографировался со шведским нападающим "красных дьяволов" Златаном Ибрагимовичем. "Это же Златан, тут любой захотел бы сфотографироваться!", - сказал Воробьев.