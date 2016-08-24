Дмитрий Торбинский: "Краснодару" надо приложить максимум усилий, чтобы победить "Партизани"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский считает, что крупная победа над "Партизани"​ в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (4:0) не должна вводить его команду в заблуждение. Ответный поединок пройдет завтра в Албании и начнется в 20.30 по московскому времени.

- Это настоящий официальный матч, - цитирует ТАСС Торбинского. - Да, мы победили крупно, но футбол не прощает ошибок. Надо приложить максимум усилий, чтобы победить "Партизани", игроки которого, я думаю, выйдут на поле очень мотивированными. Думаю, нам будет сложно.

Когда мы разбирали игру "Партизани", нам казалось, что это организованная команда, вернее - она таковой и является. Но в первом матче в отдельных моментах нам удалось забить, а потом игра шла уже под нашу диктовку, хотя соперник все равно пытался изменить ход матча. Я бы не сказал, что "Партизани" - слабая команда. Соперник забрал у нас много сил, нам победа далась непросто, это показало время - мы слабо провели следующий матч со "Спартаком".

Безусловно, тот факт, что у нас много травмированных, отразился на игре. Однако состав у нас хороший, думаю, что тренерский штаб найдет выход из ситуации.