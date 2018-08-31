Дмитрий Сенников: "Спартаку" будет легче в группе Лиги Европы, чем "Зениту"

Экс-защитник сборной России, воспитанник петербургского футбола Дмитрий Сенников в интервью "СЭ" оценил итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы для "Зенита" и "Спартака". Сине-бело-голубые оказались в квартете C с "Копенгагеном", "Бордо" и чешской "Славией". "Спартак" попал в группу G, где встретится с "Вильярреалом", австрийским "Рапидом" и "Рейнджерс".

- У "Зенита" достаточно ровная группа, нет явных аутсайдеров, - сказал Сенников. - "Копенгаген" в прошлом году играл против "Локомотива", а в этом прошел "Аталанту". У итальянцев хороший состав, по потенциалу они были сильнее датчан. Но "Копенгаген" строго действовал в обороне и преуспел. Со скандинавскими клубами всегда непросто. Что и показал "Мольде". "Зенит" как раз может сделать выводы после ответной встречи с "Мольде" и не допускать ошибок с "Копенгагеном". У "Бордо" очень хорошая команда, предстоят интересные матчи.

- Кому будет проще на групповом этапе - "Зениту" или "Спартаку"?

- "Спартаку". У него в группе есть очень хороший клуб - "Вильярреал" - и все. А у "Зенита" все три соперника достаточно ровные. Конечно, с "Рейнджерс" в гостях придется непросто, но мы видели, как шотландцы выглядели в Уфе. Красно-белые со своим составом обязаны побеждать эту команду. (Игорь НОВИКОВ)