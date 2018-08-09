Дмитрий Сенников: "Работа Манчини аукнулась "Зениту" в Минске"

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников в интервью "СЭ" высказался о разгромном поражении "Зенита" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4). По его словам, питерцы могут выиграть в ответной встрече со счетом 5:0.

– Не зря Сергей Семак оставил в Петербурге Мака и Дзюбу, которые хорошо выглядели в чемпионате России?

– Да, это сказалось. Произошла ротация – Анюков давно не играл, Ригони и Дриусси вышли в старте. На мой взгляд, они сейчас не в лучшей форме.

– Верите, что "Зенит" выиграет 5:0 дома?

– Это реально. Мы верим в чудо. Надеюсь, что в Санкт-Петербурге при своих болельщиках команда сможет реабилитироваться и преподнести сюрприз. Думаю, в ответном матче выйдут все сильнейшие, будут большие изменения в составе.

– Ставки сразу выросли. Если "Зенит" вылетит из еврокубков…

– Все прошлогоднее, что случилось с "Зенитом," невозможно быстро искоренить. Все думают, что Семак пришел и сейчас что-то изменится. Нужно время, чтобы поставить игру, чтобы команда сыгралась, чтобы внести свои какие-то изменения в футбол. В Уфе все то же самое было. Только у Семака там не было сразу еврокубков, но процесс тот же – прошло время, он сделал свою работу, и сейчас мы видим, что от него осталось, какая организованная там команда. В "Зените" невозможно все быстро изменить. То, чтобы было при Манчини, аукнулось "Зениту" в этой игре. Думаю, что Семаку потребуется какое-то время, чтобы разобраться и вывести команду на другой уровень. (Игорь НОВИКОВ)